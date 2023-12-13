Нацмузей РТ опроверг сообщения о лишении Ленино-Кокушкино статуса музея-заповедника

Никаких официальных документов по лишению Ленино-Кокушкино статуса музея-заповедника не поступало, заявили в Национальном музее Татарстана в ответ на соответствующие сообщения.

30 октября 2021 года по постановлению Кабинета Министров РТ площадка была присоединена к Нацмузею республики. В ноябре того же года был издан приказ Минкульта Татарстана «О реорганизации в форме присоединения отдельных государственных бюджетных учреждений Республики Татарстан», согласно которому Ленино-Кокушкино не теряло статуса музея-заповедника.

«В настоящее время Музей-заповедник «Ленино-Кокушкино» является структурным подразделением Национального музея Республики Татарстан с наименованием «Историко-культурный музей-заповедник „Ленино-Кокушкино“», — говорится в сообщении.

Музей находится на реставрации — вся документация по нему передана в Минстрой Татарстана и проходит экспертизу в Главном инвестиционно-строительном управлении РТ и Татинвестгражданпроекте. Когда ее утвердят, будут рассчитаны ориентировочные затраты на ремонт и его сроки.

В настоящее время коллектив Нацмузея РТ занимается разработкой научно-проектной документации по созданию новых экспозиций в музее-заповеднике.

Напомним, что музей-заповедник расположен в Пестречинском районе. Он входил в «Красный маршрут», популярный у туристов из Китая. Ленино-Кокушкино (ранее Кокушкино) известно как место, где прошли детские годы Владимира Ленина, а также его ссылка 1887–1888 годов. Усадьба, расположенная здесь, принадлежала его деду Александру Бланку.

Ранее о том, что музей лишился своего статуса со ссылкой на изменения в «Стратегии сохранения культурного наследия Республики Татарстан на 2017–2030 годы», рассказал «Коммерсантъ».

