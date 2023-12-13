Ленино-Кокушкино лишили статуса музея-заповедника в Татарстане

Музей-заповедник Ленино-Кокушкино в Пестречинском районе лишился этого статуса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее музей-заповедник входил в «Красный маршрут», популярный у туристов из Китая. Ленино-Кокушкино (ранее Кокушкино) известно как место, где прошли детские годы Владимира Ленина, а также его ссылка 1887–1888 годов. Усадьба, расположенная здесь, принадлежала его деду Александру Бланку.

Соответствующие изменения уже отражены в «Стратегии сохранения культурного наследия Республики Татарстан на 2017–2030 годы» — поправку в нее внесло Правительство Татарстана.

В последние годы, по данным туристического ресурса «Visit Татарстан», музей в Ленино-Кокушкино был закрыт на реставрацию. Его территория занимает 7,6 га и включает двухэтажное здание усадьбы, летний дом, хозяйственные постройки и парк.

«В музее представлены 677 экспонатов, которые так или иначе отражают жизнь Ленина здесь — картины, скульптуры, личная мебель, документы и книги»,— говорится на сайте.