Общество 21 апреля 2026 13:31

Национальный мессенджер русифицировал свое название и стал МАКСом

Фото: скриншот магазина приложений

Национальный мессенджер MAX русифицировал свое официальное название, сменив его написание латиницей на кириллическое. Это произошло как на сайте платформы, так и в отечественном магазине приложений RuStore.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пользователи МАКСа совершили более 3 млрд звонков за первый квартал 2026 года. К началу апреля в мессенджере зарегистрировались 110 млн человек, а ежедневная аудитория превысила 80 млн пользователей.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в Максе и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

#мессенджер Max
