Пользователи MAX совершили более 3 млрд звонков за первый квартал 2026 года

Пользователи национального мессенджера MAX заметно увеличили активность. В первом квартале 2026 года они отправили в девять раз больше сообщений и совершили в полтора раза больше звонков, чем за три квартала 2025 года, вместе взятые, сообщает пресс-служба мессенджера.

С момента запуска приложения пользователи отправили более 100 млрд сообщений и совершили 5,2 млрд звонков. Только за первые три месяца 2026 года на платформе было отправлено свыше 90 млрд сообщений и зафиксировано более 3 млрд звонков. Для сравнения: за три квартала 2025 года показатели составляли 10 млрд сообщений и 2,2 млрд звонков.

К началу апреля в MAX зарегистрировались 110 млн человек, а ежедневная аудитория превысила 80 млн пользователей.