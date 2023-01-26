Суперсервис «Мое жилье» заменит услуги риелторов и в два-три раза сократит сроки подбора

Суперсервис «Мое жилье», который разрабатывает в 2023 году Росреестр, в будущем заменит татарстанцам услуги риелторов и существенно сократит сроки подбора жилья. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Благодаря суперсервису граждане смогут искать и покупать недвижимое имущество, регистрировать право и обеспечивать интеграцию с агрегатами и банками. Новый электронный формат сократит сроки на всех этапах сделки. Если раньше граждане тратили на подбор подходящего объекта недвижимости 20–30 дней, то благодаря суперсервису можно будет подобрать жилье за десять дней», — отметила чиновница.

У пользователей суперсервиса будут свои «виртуальные комнаты», где люди смогут собрать все необходимые документы и передать их на государственную регистрацию. Предполагается, что при оформлении сделок с недвижимостью при помощи суперсервиса можно будет получить онлайн-согласие на сделку от органов опеки, а также заключить договор с управляющей компанией.

Ожидается, что суперсервис «Мое жилье» заработает до конца года.