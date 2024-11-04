«Национальная политика – тонкая и важная материя, здесь нет места для ошибок»

Тимур Кадыров: «Это действительно интересно, хотя никто не говорил, что будет легко»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все это в Доме Дружбы народов, как и в целом в Татарстане, происходит гармонично, в мире, дружбе и согласии»

– Тимур Рафкатович, поскольку повод у нас праздничный, давайте начнем с более-менее неформальных вопросов. Попадая в Дом Дружбы народов, понимаешь, что здесь такой Вавилон в хорошем смысле слова – в одном небольшом пространстве взаимодействуют люди очень разных культур с разными традициями, менталитетами, привычками и так далее. Хочется понять, как именно они взаимодействуют. Как это происходит? Ходят друг к другу в кабинеты?

– Ходят, конечно, но далеко не только это. Они и общаются постоянно, и очень близко дружат, и проводят совместные мероприятия.

Ассамблея народов Татарстана и Дом Дружбы народов ведут свою деятельность как раз для того, чтобы объединить представителей разных национальностей. То есть мы реализуем совместные межнациональные мероприятия, различные проекты, в реализацию которых включены практически все национально-культурные объединения (далее – НКО, – прим. Т-и).

«На фестивале «Мозаика культур» мы собрали представителей всех народов, которые входят в Ассамблею народов Татарстана» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– О каких, например, проектах вы говорите? Из последних.

– Например, о фестивале «Мозаика культур», который прошел сентябре в Старо-Татарской слободе Казани. На нем мы собрали представителей всех народов, которые входят в Ассамблею народов Татарстана, там были организованы выставка, ярмарка, многонациональный концерт. Все это было в том числе и демонстрацией, презентацией нашей совместной деятельности.

Здесь, в Доме Дружбы народов, НКО проводят свои национальные мероприятия, приглашая на них всех своих коллег. И все действительно ходят на мероприятия друг к другу, смотрят, общаются. На самом деле, это очень интересный и плодотворный формат работы. Бывает так, что на сцене мы видим День культуры одного народа, а национально-культурные автономии других национальностей в качестве подарка показывают свои творческие номера.

«В Доме Дружбы народов НКО проводят свои национальные мероприятия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

То же самое у молодежи. При НКО существуют молодежные движения, они тоже с удовольствием посещают мероприятия друг друга. У нас традиционно с началом весны проводятся национальные конкурсы красоты – «Узбекская красавица», «Таджикская красавица», «Туркменская красавица», чувашский конкурс красоты и таланта и др. Они проходят практически еженедельно, и их посещает молодежь разных национальностей.

Все это в Доме Дружбы народов, как и в целом в Татарстане, происходит гармонично и в мире, дружбе и согласии.

– Вы сказали, что в «Мозаике культур» участвовали представители всех народов, входящих в Ассамблею народов Татарстана. Сколько их сейчас?

– В состав ассамблеи входят 42 НКО.

«Чтобы работать с представителями какого-либо народа, необходимо прежде всего узнать и понять его культуру, в том числе культуру общения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У каждого народа своя специфика»

– А в целом работать со столь разными людьми – это для вас больше интерес или сложность?

– Конечно, это неподдельный интерес. Я же пришел в эту сферу еще со студенческих лет. По образованию я вообще стоматолог, но когда попал в Дом Дружбы народов, это вызвало у меня действительно огромный интерес. Возникла идея объединить молодежь разных национальностей, чтобы выстраивать работу по сохранению, развитию и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей, и эта идея переросла в реальную работу. Мы еще 10 лет назад создали Молодежную ассамблею народов Татарстана и с тех пор активно в этом направлении работаем.

Так что это действительно интересно, хотя никто не говорил, что будет легко (смеется).

– А в чем нелегкость?

– Все-таки у каждого народа своя специфика. Чтобы работать с представителями какого-либо народа, необходимо прежде всего узнать и понять его культуру, в том числе культуру общения. Абсолютно точно нужно проявлять уважение к этой культуре, знать, какие ценности у того или другого народа.

Национальная политика – тонкая и очень важная материя, здесь нет места для ошибок. Поэтому важно знать то, о чем я уже сказал, и еще быть погруженным в эту сферу, чтобы правильно взаимодействовать.

В День народного единства в Татарстане традиционно проходит гала-концерт фестиваля «Наш дом – Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Поскольку наше интервью выходит в День народного единства, поделитесь тем, как вы планируете его провести.

– В республике в целом этот день традиционно отмечается на высоком организационном уровне. В этом году по всему Татарстану тоже пройдут разные мероприятия. Позавчера в наших стенах прошел «Большой этнографический диктант» – всероссийская просветительская акция, которую во всех регионах проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Дом Дружбы народов традиционно служит офлайн-площадкой для ее проведения в Казани.

А сегодня в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет гала-концерт фестиваля «Наш дом – Татарстан». Это тоже традиционный фестиваль с участием большого количества этнокультурных творческих коллективов разных народов. Для этого они прошли сито зональных этапов фестиваля. Этапов было семь, и в них приняли участие почти 400 коллективов, или более 3 тысяч человек.

Многонациональная воскресная школа в Доме Дружбы народов существует уже почти 30 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В год у нас проходит более 400 мероприятий, более одного в день»

– В одном из телеинтервью вы вместе с руководителем исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренатом Валиуллиным упомянули проекты «Многонациональная воскресная школа» и «Уроки дружбы и согласия». По идее, это то, что как раз работает на мир и согласие в регионе. Расскажите о них чуть подробнее.

– Многонациональную воскресную школу не совсем правильно называть проектом – это муниципальное учреждение дополнительного образования. Базируется оно у нас, в Доме Дружбы народов, и существует уже почти 30 лет. На сегодняшний день в нем 26 отделений – 24 языковых, а также отделения вокала и хореографии. Число отделений, к слову, неуклонно растет.

«Уроки дружбы и согласия» тоже очень хорошее начинание, направленное на знакомство школьников с национальной политикой Татарстана. Суть его в том, что каждую неделю учебного года по вторникам и четвергам в Дом Дружбы народов приходят ученики 7-го класса казанских школ. Здесь для них организована насыщенная интерактивная программа. Они проходят с экскурсией по Дому Дружбы народов, знакомятся с кабинетами, с деятельностью, которую ведут наши НКО. Детям все это рассказывают, они запоминают, а потом у них своеобразный квест в концертном зале – викторина, вопросы-ответы, другие форматы взаимодействия.

«Уроки дружбы и согласия» направлены на знакомство школьников с национальной политикой Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Потом им показывают хорошие постановочные видеоролики, подготовленные специально для «Уроков дружбы и согласия» и именно для этой возрастной категории. Эти ролики рассказывают о том, как мы живем в нашей многонациональной стране и в многонациональном субъекте Российской Федерации. Например, показывают, как одноклассники в школе делят арбуз.

На самом деле таких проектов в Доме дружбы множество. В год у нас проходит более 400 мероприятий, более одного в день. И это проекты для разной целевой аудитории, для разных возрастов. Скажем, Молодежная ассамблея народов Татарстана реализует, естественно, проекты, направленные на объединение молодежи разных народов. Есть проекты, рассчитанные на детей, есть предназначенные для взрослых активных людей.

– 400 мероприятий – это те, что проходят именно в стенах Дома Дружбы народов?

– Да. А в целом по республике в домах и центрах дружбы проводится больше двух тысяч мероприятий в год.

«Один из самых актуальных и востребованных на сегодня – это проект «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году запустили телеграм-каналы для иностранных граждан, которые помогают им социализироваться и адаптироваться»

– А из новых проектов?

– Практически все НКО народов Поволжья реализуют сейчас новые проекты. Это хорошие «брендовые» мероприятия, такие как чувашский молодежный фестиваль «Аталан», слет марийской молодежи «Храни традиции», фестиваль народной мордовской песни «Там, на реке Рав», конкурс удмуртской культуры «Мудорвай». Это помимо традиционных народных праздников, которые отмечаются в республике.

Что касается межнациональных проектов, то один из самых актуальных и востребованных на сегодня – я говорю об этом ответственно, поскольку отклики на него идут со всей России, – это проект «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья конца XIX – начала XX века». Презентация итогов первой части была в прошлом году, а уже в этом году презентовали итоги второй части этого масштабного проекта.

Познакомиться с костюмными комплексами второй части сейчас можно на выставке, которая проходит в Присутственных местах Кремля. На ней представлены воссозданные костюмы народов, традиционно проживающих на территории Татарстана. Для этого наши эксперты объездили все краеведческие музеи республики, побывали во всех деревнях, достали из сундуков все традиционные костюмы и на их основе создали такие же, но новые.

Еще один проект, который мы запустили в этом году, – это телеграм-каналы для иностранных граждан, которые помогают им социализироваться, адаптироваться в Татарстане и в целом в нашей стране. На сегодня создано пять каналов. Это делается в рамках работы по созданию инструментов коммуникации с иностранными гражданами.

«Показываем все имеющиеся возможности, которые помогают мигрантам адаптироваться» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Эти телеграм-каналы ведутся на национальных языках?

– Общий телеграм-канал «Иностранцы в Татарстане» ведется на русском, а «Узбеки в Татарстане», «Таджики в Татарстане», «Туркмены в Татарстане» и «Арабы в Татарстане» – на соответствующих национальных языках.

– Там есть возможность комментирования?

– Да, как раз недавно открыли такую возможность. Сейчас мы занимаемся наполнением этих телеграм-каналов полезной для мигрантов информацией – о том, где и как сделать регистрацию, о миграционном законодательстве, необходимости соблюдения законов, трудовой деятельности. Например, там есть информация о вакансиях, которую мы получаем от Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Иностранным студентам рассказываем о возможностях получения образования в Татарстане: какие здесь вузы, какие программы для иностранцев и так далее.

То есть показываем все имеющиеся возможности, которые помогают мигрантам адаптироваться. Когда закончим с наполнением этих телеграм-каналов, начнем их активное продвижение и популяризацию.