Начиная «Шомбай Fest», Юлия Адгамова пожелала ему быть более частым форумом театров кукол

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском Театре кукол «Экият» стартовал IV международный фестиваль «Шомбай Fest». Форум, объединяющий с 2013 года кукольные театры разных регионов России и зарубежных стран, будет проходить в этом году с 21 по 28 июня. При этом девять спектаклей планируется провести на открытом воздухе в прилегающем парке «Цветочный фестиваль» со свободным входом для всех желающих.

«С каждым годом география фестиваля расширяется, увеличивается и охват. Самое главное — у фестиваля появляются добрые друзья, которые с каждым годом приезжают и дарят нам свои спектакли, растет и профессиональное мастерство нашей труппы, потому что они смотрят на лучшие образцы, жюри оценивает и дает рекомендации. С приходом художественного руководителя Ильгиза Зайниева мы теперь показываем, что театр — это театр не только для детей, но и для взрослых и взрослые кукольные спектакли не менее интересны. Через совместную пластику актеров и кукол показаны переживания, которые отражаются в душах каждого из присутствующих. Желаю участникам фестиваля творческого вдохновения, дальнейших успехов и надеюсь, что этот фестиваль будет проводиться не раз в три года, а раз в два года, причем с каждым годом количество его участников и, главное, добрых почитателей будет расти», — сказала, приветствуя на открытии фестиваля его гостей и участников, первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

У входа в «Экият» в этот вечер гостей и участников форума театров кукол встречали под татарскую музыку персонажи спектаклей казанского театра и главный герой фестиваля — надувной человечек Шомбай. Пришедшие не могли удержаться от того, чтобы не пуститься в пляс вместе со сказочными героями — хозяевами «Шомбай Fest» на площади у входа в театр.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы живы, здоровы, мы выдержали все испытания пандемии [коронавируса] — мы снова вместе, какое это счастье! Такая радость — с осени пошла волна фестивалей, и вот уже по весне мне приходится быть на третьем фестивале. Смотрите, какие места прекрасные — Вологда, Иваново, Петербург, Красноярск, Новосибирск… Как все мы все ожили, как нам хочется быть вместе и смотреть спектакли друг друга. Удачи на этой сцене, чтобы вам всем хорошо работалось и чтобы все — и зрители, и актеры — получали радость от нашего прекрасного искусства! С открытием фестиваля!» — обратилась к шомбаевцам театровед, критик, заслуженный работник культуры России Ольга Глазунова.

Фестиваль, в пандан с ней констатировала руководитель литературно-драматической части театра имени Образцова, шеф-редактор журнала «Театр чудес» и эксперт международных фестивалей Нина Монова, — это время и пространство для творческой встречи, для общения. Она поблагодарила театр «Экият» за проведение фестиваля и приглашение к участию в нем театра имени Образцова (спектакль «Снеговик» по Андерсену открыл в этот день фестивальную программу), а также презентовала журнал театра имени Образцова «Театр чудес».

«В нашей ситуации очень важно, чтобы у российского театра кукол был такой журнал — не только о спектаклях, но о языке, который сейчас ищет каждый, кто работает в театре кукол, о месте встреч самых разных жанров на сцене театра кукол. Собственного говоря, задача нашего журнала — зафиксировать границы удивительного современного театра кукол. Номер 30 нашего журнала посвящен Году нематериального культурного наследия в России», — рассказала она.

Дружить с театром имени Образцова «медленно, но верно» начинает казанский Театр кукол «Экият», сообщил художественный руководитель «Шомбай Fest» Ильгиз Зайниев. Вечерний показ спектакля «Снеговик» от московских гостей он предварил словами: «Вас ждет чудо».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Постановка длится 40 минут и имеет возрастной ценз 6+, но главное — этот добрый, лиричный и очень красивый спектакль-новелла — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Поставлен он по мотивам одноименной сказки Андерсена «Снеговик»: постановка относится к жанру наивного театра, а сценография решена лаконично – на миниатюрной зимней улице-макете умещаются озеро, дома, мельница, деревья, собачья будка и сам Снеговик. В Казани за голосом и пластикой всех персонажей стоял заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая Маска» Андрей Нечаев, который сорвал по завершении спектакля бурю оваций.

Всего за время «Шомбай Fest» будут показаны на сцене «Экият» шесть детских спектаклей (в том числе от Ханты-Мансийского, Пермского, Нижнетагильского, Ульяновского и Саратовского театров кукол) и пять взрослых для зрителей от 12, 16 и даже 18 лет (Тольяттинский, Набережночелнинский, Новосибирский, Рязанский и Гродненский театры кукол). Также состоятся девять уличных представлений со свободным посещением желающими.

Жюри определит победителей в семи номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «Лучшее музыкальное оформление спектакля» и «Новация фестиваля».

Нововведение фестиваля этого года — создание коллегии наблюдателей культурных обозревателей СМИ Татарстана. Это люди, которые, по словам конферансье вечера, связывают театр со зрителем — «голос театра среди зрителей и голос зрителя для театра». В их число вошли журналист Дмитрий Туманов, писатель, ученый и театральный критик Айрат Бик-Булатов, журналист, обозреватель «Татар-информа» Рузиля Мухамедова, независимый обозреватель Анна Тарлецкая, советник художественного руководителя Театра кукол «Экият», советник министра культуры Татарстана, председатель общественного совета при Министерстве культуры РТ, эксперт и член жюри международных и всероссийских фестивалей Нияз Игламов.

«Лучшим спектаклем» III международного фестиваля театров кукол «Шомбай Fest» стал ранее Петрозаводский театр с постановкой «Железо».