Казанцам бесплатно покажут 9 уличных представлений фестиваля театров кукол «Шомбай Fest»

В Казани с 21 по 28 июня будет проходить IV международный фестиваль театров кукол «Шомбай Fest». В течение этих дней на сцене принимающей стороны, Театра кукол «Экият», пройдут шесть детских гостевых спектаклей и пять взрослых. Также с 23 по 26 июня в парке «Цветочный фестиваль» перед театром кукол будут показаны девять уличных представлений, которые казанцы и гости города смогут посмотреть бесплатно.

«В парке „Цветочный фестиваль” вход свободный — все желающие смогут смотреть фестивальные спектакли на открытом воздухе. На постановки, которые будут показаны в стенах нашего театра, нужен билет», — уточнили по просьбе «Татар-информа» в пресс-службе Театра кукол «Экият».

Стартует «Шомбай Fest» завтра: детский спектакль «Снеговик» по Андерсену для детей от шести лет представит в 13 часов на сцене «Экият» Центральный академический театр кукол имени Образцова из Москвы.

Неожиданно зимнюю в разгар лета тему продолжит на следующий день и Ханты-Мансийский театр кукол: 22 июня пройдут сразу два показа спектакля «Снежная королева» — в 11 и 13 часов. Затем, в 15 и 18 часов, Тольяттинский театр кукол презентует драму «Повесть временных лет». Этот спектакль относится к категории взрослых и рекомендован для зрителей от 16 лет. В этот же день, 22 июня, в 19 часов в парке «Цветочный фестиваль» запланировано официальное открытие «Шомбай Fest’а» для жителей города.

На следующий день, 23 июня, для самых маленьких зрителей Пермский театр кукол в 11 и 13 часов представит русское народное действо в постановке Хромова «Сказки волшебного дерева», а Гродненский областной театр кукол из Беларуси в 15 и 18 часов — восточную повесть «Демон» по Лермонтову для зрителей старше 12 лет.

В этот же вечер, 23 июня, в парке «Цветочный фестиваль» в 19 и 20 часов будет начинаться представление Цирка на нитях (в исполнении трюковой марионетки).

Спектакль «Хочу быть волком» для детей от семи лет представит 24 июня театр кукол Нижнего Тагила в 11 и 13 часов. Для зрителей от 16 лет Набережночелнинский театр кукол в 15 и 18 часов покажет драму «Кроткая» по Достоевскому. В парке «Цветочный фестиваль» в этот вечер запланирован бэби-спектакль для детей от года «Идет коза рогатая» — постановка казанского Театра кукол «Экият».

«Золотую рыбку» 25 июня покажет театр кукол Ульяновска в 11 и 13 часов, Новосибирский театр кукол — «Королеву красоты из Линейна» в 15 и 18 часов (возрастной ценз — 16+). В парке «Цветочный фестиваль» в этот вечер пройдут сразу три бесплатных постановки на открытом воздухе: в 18 часов начнется «Шоу для двух рук» — эстрадная программа кукольных номеров, в 18.40 народную кукольную комедию «Петрушка на ярмарке» начнет театр «Бродячий вертеп» из Москвы, а в 19.50 начнется спектакль на татарском языке от Театра кукол «Экият» — «Сертотмас урдяк» (с татарского — «Болтливая утка»).

Сказка «Клочки по закоулочкам» от Саратовского театра кукол «Теремок» в дневной детской программе 26 июня — показы пройдут в 11 и 13 часов. Постановка рекомендована зрителям от четырех лет. Для зрителей от 12 лет в этот день Рязанский театр кукол покажет спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря» — в 15 и 18 часов. В парке «Цветочный фестиваль» 26 июня в 18 часов снова можно будет увидеть народную кукольную комедию «Петрушка на ярмарке» от театра «Бродячий вертеп» из Москвы, в 19.15 здесь начнется сказка «Муха-цокотуха» от Набережночелнинского театра кукол.