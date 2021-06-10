«Начинать нужно с себя»: Нагуманов рассказал о личном опыте вакцинации от Covid-19

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира с вице-премьером Лейлой Фазлеевой рассказал, как ему удалось достичь высоких результатов прививочной кампании в районе. По словам спикера, всегда начинать нужно с себя и быть примером для своих работников и семьи.

«Вакцинация — это прежде всего забота об окружающих. При вакцинации я думал о том, что, когда у меня выработаются полноценные антитела, я спокойно и без последствий смогу общаться со своими родителями, со старшим поколением в районе. Мы ведь поздравляем долгожителей с 95-летием, 100-летием. Честно, мне всегда было страшно контактировать с людьми, потому что я боялся их заразить. Сегодня я уверен в том, что болезнь у меня отсутствует, и мое общение с окружающими стало безопасным», — сказал глава района.

Тимур Нагуманов подчеркнул, что вакцинация — это очень важно. «Считаю, это важно. И начинать нужно с себя, не стоит бояться, это очень просто, никаких серьезных последствий вакцина не вызывает», — отметил он.

Глава муниципалитета рассказал, что перенес прививку легко, хоть и нарушил некоторые ограничения, которые нужно соблюдать после вакцинации. Так, забыв о прививке накануне, он потренировался в бассейне (в рекомендациях следует ограничить физическую нагрузку и не следует мочить место укола).

«Сутки поболело плечо, и все, никакого недомогания и каких-то последствий я не почувствовал», — сказал спикер.

После второй прививки Тимур Нагуманов почувствовал короткое легкое недомогание, которое длилось одни сутки. «Но это было практически незаметно и проявилось в том, что на следующий день я пошел тренироваться и понял, что тренировка заходит не так легко. Но на следующий день все отпустило», — поделился впечатлениями спикер.

«Несмотря на то, что Вы не соблюдали все рекомендации врачей, прививку перенесли неплохо», — подытожила Лейла Фазлеева.

Ранее Тимур Нагуманов рассказал, как пренесли прививку его родители, о чем сообщало ИА «Татар-информ».