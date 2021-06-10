Нагуманов о вакцинации: «Наша задача — проявить заботу о старшем поколении»

Необходимо организовать массовую и комфортную вакцинацию для старшего поколения, чтобы защитить их от коронавирусной инфекции. Об этом во время прямого эфира с вице-премьером Лейлой Фазлеевой сообщил глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

Спикер рассказал, что на сегодняшнее утро в ковид-госпитале Альметьевска находятся 114 человек. Из них 63 пациента — пациенты старше 65 лет.

«Мы видим, что старшее поколение болеет чаще и болеет тяжелее. Это люди, которым требуется госпитализация и серьезная помощь. Наша задача — их защитить», — заявил глава района.

Организованно привить пенсионеров не получается, поэтому активная работа проводится через Совет ветеранов, так как каждый пенсионер закреплен за той или иной организацией, в которой раньше работал.

«Кроме того, сейчас идет дачный сезон, и мы стараемся организовать работу выездных бригад на муниципальном маршруте, ведь зачастую пенсионеры уезжают на свой садовый участок утром и возвращаются вечером», — сказал Нагуманов.

Глава муниципалитета также поделился, что его родители сомневались, проходить вакцинацию или нет, однако после вердикта главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной «Однозначно прививать!» старшее поколение Нагумановых сделало прививки.

«Родители перенесли прививку гораздо легче, чем я и многие мои знакомые. Для них мир открылся по-новому. Они перестали боятся. Недавно спокойно съездили в санаторий. Страх заболеть ушел на второй план», — рассказал руководитель муниципалитета.

«Привить старшее поколение — это задача нашего поколения. Необходимо убедить их, организовать для них вакцинацию, отвести их за руку в больницу или в мобильный прививочный пункт», — сказал глава района.

«Старшее поколение — это люди, которые дали нам жизнь, а значит забота о них — это самое первое, что мы должны сделать», — резюмировала Лейла Фазлеева.