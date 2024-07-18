Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Начальник цеха Казанского порохового завода: Безопасность — наш приоритет
Обеспечение безопасности — приоритетное направление на Казанском пороховом заводе. Об этом «Татар-информу» рассказал начальник цеха Максим.
«Мы сами понимаем, что даже небольшая ошибка может нас оттолкнуть на много шагов назад. Этого мы сейчас себе позволить не можем», — объяснил собеседник агентства.
Он рассказал, что в обеспечение безопасности завод вложился финансово, были изучены слабые места.
Сотрудники носят спецодежду из хлопчатобумажных тканей, чтобы минимизировать возможность инцидента из-за накопившегося статического электричества. Каждому рабочему в начале месяца проводят инструктаж по технике безопасности.
«Сотрудники отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь рядом трудящихся с ними людей», — сказал начальник цеха.
Подробнее о работе на Казанском пороховом заводе в материале «"Пришла сюда и не пожалела": какие бонусы у сотрудников Казанского порохового завода».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»