«Пришла и не пожалела»: Казанский пороховой завод ищет работников на высокую зарплату

Казанский пороховой завод очень нуждается в кадрах. В некоторых цехах, где уже трудится больше 300 сотрудников, нужны еще 250 специалистов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Готовы брать совершеннолетних, обучать с нуля и платить за это 66 тыс. рублей

Казанский пороховой завод очень нуждается в кадрах. В некоторых цехах, где уже трудится больше 300 сотрудников, нужны еще 250 специалистов. Из-за нехватки людей, предприятие готово обучать, что называется, с нуля — то есть без среднего или высшего образования и опыта работы. Чтобы освоить профессию, новичок на заводе заключает ученический договор и уже в первый месяц своего обучения и работы на заводе получит 66 тыс. рублей до вычета налога.

У завода есть свой учебный центр на четыре учебных класса, а также еще пять учебных классов на территории завода. Это удобно для тех, кто хочет сдать аттестацию, прослушать лекцию, потому что не обязательно идти в учебный центр или ездить по Казани.

У завода есть свой учебный центр на четыре учебных класса, а также еще пять учебных классов на территории завода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы вообще от этого ушли, мы можем сами всему обучить. Обучаться можно непосредственно в цеху, это очень удобно. Мы понимаем, что на производстве каждый час на счету», — рассказала руководитель управления кадровой политики завода Татьяна Михайлова.

Обучение длится в среднем три недели, затем новый работник аттестуется при цеховой комиссии или при заводской комиссии. После этого он допускается к самостоятельной работе.

«После ученического дается третий разряд, когда человек отработает 3-4 месяца, понимает, что наращивает объемы и выполняет план, он может аттестоваться на 5 разряд, тогда зарплата еще вырастет, потому что растет и тарифная ставка», — добавила Михайлова.

Работникам при непрерывном стаже от года до трех лет начисляется вознаграждение за выслугу лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На завод зовут работать за 150 тыс. рублей

С 1 июня на Казанском пороховом заводе произошла индексация почти на 9%. Теперь зарплата рабочих варьируется от 80 до 150 тыс. рублей, мастеров — от 80 до 150 тыс. рублей, у специалистов — от 64 до 100 тыс. рублей.

Принятым на работу по специальности после окончания вуза или ссуза полагается ежемесячная надбавка в 4,5 тыс. рублей. Молодым специалистам после окончания вуза платят единовременное пособие в 4 тыс. рублей, 3 тыс. рублей — после окончания учебы в колледже или техникуме.

Работникам при непрерывном стаже от года до трех лет начисляется вознаграждение за выслугу лет в размере 15% от оклада, от трех до шести лет — в размере 20%, свыше шести лет — 25%;

Контролер цеха Яна пришла на завод в 18 лет и работает уже три года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завод заинтересован в обучении своих сотрудников

Оказавшись в одном из цехов, «Татар-информ» увидел, что на производстве работает много молодежи. И не только парней, но и девушек. Опытные сотрудники, конечно, тоже есть.

Контролер цеха Яна пришла на завод в 18 лет и работает уже три года. Говорит, что комфортно влилась в коллектив, есть коллеги, готовые помочь и подсказать. Официально рабочая смена длится восемь часов, но если хочешь заработать больше, можно взять дополнительные часы. Как и все, Яна прошла обучение на заводе, прежде чем начать работать.

«Всегда учеба оплачивалась, можно совмещать. Руководство идет на уступки, чтобы можно было учиться и идти выше по карьерной лестнице. Можно и работать, и учиться. Я сейчас учусь в вузе, но меня спокойно отпускают, оплачивают и ученические. Потом могу возвращаться на свое рабочее место», — рассказала контролер.

Ленар пришел сюда помощником мастера, потом два года проработал мастером, а не так давно стал технологом цеха Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Карьерный рост как стимул идти на Казанский пороховой завод

Сразу несколько сотрудников Казанского порохового завода сказали, что помимо зарплаты, их привлекла возможность карьерного роста и обучения без отрыва от работы. Например, технолог цеха Ленар, который трудится на заводе с 2020 года. Молодой человек пришел сюда помощником мастера, потом два года проработал мастером, а не так давно стал технологом цеха.

«Наш цех занимается производством полуфабриката, который в дальнейшем идет для производства основного сырья. В мои задачи входит технологический контроль, введение новшеств на производство, их анализ», — пояснил Ленар.

Есть стереотип, что работа на заводе — это тяжкий физический труд, но Ленар сказал, что много работы и для ума. Среди его коллег — профессионалы с высшим образованием, у кого-то даже два диплома. Он добавил, что коллектив дружный и все знают, для чего сюда пришли, с какой целью.

Сложность работы Ленара в том, что нужно изобретать и применять технологические решения, чтобы производить полуфабрикат высокого качества, но и выработка была на должном уровне.

«Желание расти дальше есть, я с этой целью и приходил на завод, чтобы начать с низов и дальше развиваться, дойти до самых вершин и принести пользу нашему заводу», — заявил технолог цеха.

Ангелина окончила казанский нефтехимический колледж, а теперь изготавливает растворы для всего цеха и работает с опасными кислотами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приведи друга — получи прибавку

Для того, чтобы сотрудники звали работать на завод своих знакомых, придумали бонус- «Приведи друга и получи 5 тыс. рублей». Так и сделала лаборант физико-химического анализа Ангелина, которая пришла на завод всего пять месяцев назад. Девушка окончила казанский нефтехимический колледж, а теперь изготавливает растворы для всего цеха и работает с опасными кислотами. Кстати, на заводе есть доплата за «вредность» от 4% до 24%, а также дополнительные дни отдыха — от одной до двух недель.

«Решила попробовать, мне понравилось, и честно скажу, я не пожалела, что пришла сюда», — поделилась лаборант.

Когда она рассказывала о новой работе подруге, то привела несколько аргументов: стабильная заработная плата, не нужно бегать по цехам, адекватное начальство и приятный коллектив.

Влиться в работу помогли обучение в учебном центре и наставник, который поддерживал Ангелину три месяца. Вот уже два месяца она работает самостоятельно и даже подменяет коллегу, ушедшую на больничный.

Кстати, рабочий график у всех разный. В одной и той лаборатории есть девушки, которые трудятся восемь часов, как Ангелина, а у кого-то рабочие смены длятся по 12 часов. То есть при устройстве на работу можно уточнить, какой график интересен, а руководство подберет подходящую вакансию.

Все сотрудники носят спецодежду из хлопчатобумажных материалов, в цехах поддерживается влажность, чтобы не допустить инцидента из-за накопившегося статического электричества Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Безопасность — приоритет №1

Казанский пороховой завод пересмотрел не только размеры зарплат, но и отношение к безопасности на предприятии. Об этом «Татар-информу рассказал» начальник цеха Максим.

«Обеспечение безопасности у нас стало приоритетным направлением. В определенные года мы прогремели, происходили инциденты, аварии. Потом было определенное вливание средств, когда мы уделили большое внимание промышленной безопасности, изучили слабые места. Мы сами понимаем, что даже небольшая ошибка может нас оттолкнуть на много шагов назад, этого мы сейчас себе позволить не можем», — объяснил собеседник.

Каждому рабочему в начале месяца проводят инструктаж, напоминают правила защиты от тех или иных случаев. На тренажерах в учебных классах объясняют технологию производства, с которой будущий работник будет связан, как поступать в тех или иных ситуациях, куда бежать, кого оповещать.

Все сотрудники носят спецодежду из хлопчатобумажных материалов, в цехах поддерживается влажность, чтобы не допустить инцидента из-за накопившегося статического электричества. На производстве используются инструменты во взрывозащищенном исполнении.

«Сотрудники отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь рядом трудящихся с ними людей», — заключил начальник цеха.

На территории завода работают две столовые. Ежедневно сотруднику на пропуск начисляются 200 рублей на питание в столовой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Компенсация за съемное жилье и трансфер иногородним и по Казани

Казанский пороховой завод готов помогать приезжим с жильем. Если сотрудник только приехал в столицу Татарстана, устроился на предприятие, то от одного до трех дней может пожить в профилактории завода. Он находится буквально в получасе ходьбы от самого предприятия.

Затем, если сотрудник не имеет прописки в Казани или соседнем Зеленодольске, то устанавливается надбавка за съемное жилье в размере 10 тыс. рублей за съем жилья или предоставляется койко-место в общежитии.

Для иногородних есть вахтовые автобусы, которые забирают с остановки Южная в Приволжском районе Казани, из Соцгорода в Авиастроительном районе города. Также есть трансфер из Зеленодольска и Васильево.

Что касается питания, то на территории завода работают две столовые. Ежедневно сотруднику на пропуск начисляются 200 рублей на питание в столовой. Есть цеха с непрерывным производством, где сотрудникам дают несколько перерывов. За это время они могут поесть в комнатах приема пищи. Кстати, те самые 200 рублей на еду можно потратить на полуфабрикаты, которые тоже готовят в столовой, чтобы приготовить их дома и поесть уже в цеху.