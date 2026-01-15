Нацбанк РТ: Объясните детям, что банк не может просить их о помощи в тайне от взрослых

В отделении Банка России – Национального банка по Республике Татарстан рассказали, как обезопасить детей от воздействия кибер- и телефонных мошенников.

«Дети и подростки могут столкнуться с ситуациями, когда звонят злоумышленники и представляются сотрудниками госорганизаций или силовых структур и под разными предлогами убеждают ребенка тайком взять банковскую карту или телефоны родителей, инструктируют, как зайти в онлайн-банки. В результате мошенники получают доступ к семейным сбережениям», – сообщают в Национальном банке Татарстана.

Важно объяснить ребенку, что Банк России, полиция, прокуратура или другие ведомства не привлекают детей к решению проблем втайне от взрослых. Любые разговоры с угрозами нужно немедленно прервать и обо всем рассказать родителям, отметили в банке.

Подробнее о том, как мошенники заставляют детей передавать данные банковских карт своих родителей, читайте в материале «Татар-информа».