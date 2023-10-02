Нацбанк РТ: На каждого жителя Татарстана приходится по три банковские карты

За пять месяцев текущего года количество платежных банковских карт в Татарстане увеличилось на 16% и к 1 июля составило 11,7 млн штук. Такие данные в сравнении с аналогичным периодом 2022 года приводит Нацбанк РТ.

На каждого жителя приходится в среднем три карты.

Рост числа карт управляющий Отделением Нацбанка по РТ Марат Шарифуллин связывает с увеличением количества терминалов и ростом востребованности безналичной формы оплаты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за полгода объем безналичных платежей по банковским картам в Татарстане вырос на 17%.