Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нацбанк РТ: На каждого жителя Татарстана приходится по три банковские карты
За пять месяцев текущего года количество платежных банковских карт в Татарстане увеличилось на 16% и к 1 июля составило 11,7 млн штук. Такие данные в сравнении с аналогичным периодом 2022 года приводит Нацбанк РТ.
На каждого жителя приходится в среднем три карты.
Рост числа карт управляющий Отделением Нацбанка по РТ Марат Шарифуллин связывает с увеличением количества терминалов и ростом востребованности безналичной формы оплаты.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за полгода объем безналичных платежей по банковским картам в Татарстане вырос на 17%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»