За полгода объем безналичных платежей по банковским картам в Татарстане вырос на 17%

В Татарстане за шесть месяцев 2023 года объем безналичных платежей по банковским картам вырос на 17% и составил 386,5 млрд рублей. Сравнение с аналогичным периодом прошлого года приводит Нацбанк РТ.

В первом полугодии в республике с использованием банковских карт совершено 516,6 млн операций по оплате товаров и услуг. Это на 12% больше, чем в 2022 году. При этом средняя сумма операции по оплате составила 748 рублей, по снятию наличных – 18,3 тыс. рублей.

Доля безналичных платежей в общем объеме операций с использованием банковских карт составила 96% по количеству и 49% по сумме.