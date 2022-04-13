Начать поставку Ту-214 и Ил-96 авиакомпаниям планируется в 2024 году

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируются в 2024 году.

«Основной акцент — на Ту-214, по этой машине будет рост производства более чем в 3 раза — свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост не такой заметный, эта машина не будет такой массовой», — цитирует Чемезова агентство «Прайм».

Вместе с тем он сказал, что массовыми самолетами в РФ станут импортозамещенные версии МС-21 и SSJ100 – до 2030 года их планируется выпустить «не десятки, а сотни штук».

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отмечал, что запущена программа по производству 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 взамен иностранных Boeing и Airbus.

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов в ходе своего визита на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова сообщил, что на предприятии планируется поэтапно наладить выпуск как минимум десяти самолетов Ту-214 для гражданской авиации.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что задача вполне посильная. «Необходимо модернизировать и подготовить производство под десять самолетов. Наша часть — подготовка кадров, специалистов, инженеров, рабочих. Мы с этой задачей справимся», — заверил руководитель республики.

Минниханов также пояснил, что инфраструктура будет полностью готова к моменту наращивания производства.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Пассажировместимость ­— 210 человек. Авиалайнеры производятся на Казанском авиационном заводе. В настоящее время они используются в целях специального назначения, в том числе СЛО «Россия» и Министерством обороны РФ.