Начался суд над организатором кражи сейфа с 15 млн из Следкома РТ

Елена Саляхова

Со второй попытки стартовал суд над организатором кражи сейфа с 15 млн из Следкома РТ. Дело начал рассматривать Вахитовский районный суд Казани. На скамье подсудимых – следователь-криминалист СУ СКР по РТ подполковник юстиции Марат Шакиров.

По версии следствия, осенью прошлого года Шакиров и еще четыре сообщника проникли в здание Следкома РТ и похитили сейф. В нем находились 15 млн рублей – вещественные доказательства по одному уголовному делу.

Шакирова задержали, когда он пытался уехать из Казани. Еще троих задержали в Альметьевске. Младшему из задержанных 19 лет, старшему 22 года. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Фото: © Елена Саляхова

Еще один фигурант дела – 30-летний Дживан Мхитарян – скрылся, прихватив с собой похищенные деньги. Мужчина до сих пор в бегах.

Процесс должен был начаться вчера, но произошла замена адвоката Шакирова. Сегодня в суде планируется огласить обвинительное заключение и перейти к допросу свидетелей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из сейфа отдела Следственного комитета РТ украли материалы уголовного дела и почти 15 млн рублей. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

В отношении Шакирова и его сообщников было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».