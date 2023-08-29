Экс-начальника отдела прокуратуры РТ получившего взятку «яблоком» арестовали на 2 месяца

В Советском суде Казани на 2 месяца арестовали экс-начальника отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Алия Купова. Его подозревают в получении взятки.

На вопрос признает ли свою вину Алий Купов он ответил коротко:

«Без комментариев», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

При выяснении личности подсудимого оказалось, что у него на иждивении трое малолетних детей. Также затронули вопрос о присутствии СМИ на заседании.

«Возможно будет затронута личная жизнь моего подопечного. Я прошу исключить из данного судебного заседания сотрудников прессы», – сказала адвокат Купова.

Купов ее поддержал, но суд разрешил прессе присутствовать и проводить съемку.

После этого, адвокат Купова подала ходатайство. Чтобы приобщить его характеристику, награды, свидетельства рождения детей и трудовую книжку.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На сегодняшний день Купов находится на дневном стационарном лечении и больничном. Завтра ему необходимо посетить врача. Он плохо себя чувствует», – сказала она.

Ходатайство для избрания меры пресечения для Купова прочитал следователь второго отдела по особо важным делам СУ СК по РТ Ленар Сабиров. Он предложил избрать для Купова меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.

«Купов получил взятку в виде 14 айфона, стоимостью 110 тысяч рублей от гражданки Армении Сугяйсян через некую Покровскую. За то, что помог вернуть телефон Сугяйсян, в котором находились важные для следствия доказательства для уголовного дела о наркотиках. Обе в данный момент задержаны. Самого Купова задержали 28 августа. Считаю, что, так как Купов знает о методах работы сотрудников внутренних органов, он может воздействовать на свидетелей, поэтому ему нельзя избирать более мягкую меру пресечения. Вину Купов не признал», – сказал он.

Купова арестовали на 2 месяца.