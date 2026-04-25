Татарстан занял первое место в окружном этапе VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В Ижевске наградили победителей окружного этапа VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Детская татарская театральная студия «Апуш» из Татарстана заняла первое место в номинации «Детские театральные коллективы и студии» со спектаклем «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке»), сообщает пресс-служба полпреда Президента России в ПФО.

В индивидуальной номинации «Лучшая режиссёрская работа» были отмечены режиссеры спектакля «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке»), народная артистка РТ Миляуша Шайхутдинова и заслуженная артистка РТ Зульфия Валеева. Художественный оформитель этой постановки Анастасия Бузунеева награждена в номинации «Лучшее художественное оформление».

Кроме того, в организованном в рамках фестиваля конкурсе афиш и плакатов победила художница из Татарстана Милана Муталибова с работой «А зори здесь тихие».

Спектакль «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке») рассказывает, как в августе 1908 года в Нижний Новгород на Макарьевскую ярмарку на пароходе приезжают казанские купцы с многочисленной прислугой. Тогда же там гастролирует первая татарская театральная труппа «Сайяр». Купцы отправляются на представление, а слугам остается только мечтать о театре, но некоторые из них все же попадают на спектакль и, «заразившись магией театра», создают настоящее чудо…

Автор инсценировки – заслуженный артист Татарстана, артист Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Ильтазар Мухаматгалиев.

Всего в VII сезоне фестиваля приняли участие более 25 тыс. юных артистов из 1,5 тыс. непрофессиональных театральных коллективов. В финал прошли 28 спектаклей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

Окружной этап фестиваля проходил в Удмуртии с 21 по 24 апреля. Участников там ждала экскурсионная программа с мастер‑классами от преподавателей ГИТИСа, поездкой в город Воткинск, посещением музея П. И. Чайковского, этнографического музея‑заповедника «Лудорвай» и музея М. Т. Калашникова.

Помимо этого, были организованы вечер дружбы с народными танцами, играми и угощениями, театральный бал, встреча с лектором общества «Знание» и программа по оказанию помощи участникам специальной военной операции – плетению сетей, изготовлению окопных свечей и марлевых повязок.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке его аппарата. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».