Началось онлайн-голосование на премию «Врач года – Ак Чәчәкләр 2024»

В Татарстане стартовало интернет-голосование за номинантов конкурса «Врач года – Ак Чәчәкләр 2024» – одного из главных республиканских конкурсов в сфере здравоохранения.

В этом году жители республики могут отдать свои голоса в пяти номинациях. Две из них традиционные – «Медицинский работник года» и «Уникальный случай». А остальные новые – Минздрав Татарстана предлагает выбрать лучшие команды первичного звена здравоохранения. Отдельно проголосовать за своих фаворитов можно в номинациях «городские поликлиники», «детство» и «ЦРБ».

Подробнее обо всех номинантах можно узнать по ссылке.

«Победителей республиканского конкурса определят на заседании Общественного совета при министерстве. Важную роль при выборе победителя сыграет интернет-голосование», – отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ в беседе с «Татар-информом».

Проголосовать можно на сайте Минздрава республики в разделе «Планы, программы, конкурсы» или перейдя по ссылке.

Напомним, что в прошлом году «Врачом года» стала заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии Казанского государственного медицинского университета, шеф реанимационной службы РКБ Айнагуль Баялиева, а с победой в номинации «Уникальный случай» уехали врачи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов. «Татар-информ» рассказывал, как прошло вручение «медицинского Оскара» республики.