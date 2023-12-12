Начало строительства «Аммония-2» в Татарстане планируется во второй половине 2024 года

Во втором полугодии 2024 года в Татарстане планируется начало строительства завода минеральных удобрений «Аммоний-2» с инвестициями более 100 млрд рублей. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев.

«Все хорошо знают, что идет проектирование “Аммоний-2”. Это очень крупный проект с инвестициями больше 100 млрд рублей, с созданием дополнительно 600-700 новых рабочих мест. И, конечно, для нас это очень серьезные инвестиционные возможности. Ожидаемое начало строительства – второе полугодие 2024 года», – рассказал Беляев. Он добавил, что параллельно с проектированием на будущей площадке готовится соответствующая инфраструктура.

Глава Менделеевского района также рассказал о реализации проекта «Менделеевск 2.0». «На протяжении двух лет мы ведем серьезную подготовку по строительству промышленного парка “Менделеевск 2.0”. Корпорация ВЭБ.РФ согласовала заявку на выделение финансирования 900 млн рублей на строительство инженерной инфраструктуры. Проект очень важен для малого и среднего бизнеса. В парке разместятся минимум семь резидентов, мы их уже отобрали. Объем инвестиций в целом в промпарк составит свыше двух миллиардов рублей, будет создано 500 новых рабочих мест», – сообщил Беляев.

Территория промпарка составляет 26 гектаров. Здесь будут построены под ключ все инженерные сети: газ, вода, канализация, электроэнергия, а также дороги и парковки. «То есть инвестор получает готовый земельный участок со всей развитой инфраструктурой», – уточнил глава района.

Новый промпарк рассчитан на 12 резидентов.

«Проект очень важен для Менделеевска. Это и инвестиции, и диверсификация нашей экономики. Да, у нас более 70% трудовых ресурсов задействованы на химпредприятиях, но диверсификация нам нужна. Чтобы были разные рабочие места, чтобы развивался малый и средний бизнес. Конечно, химия – это наша судьба, но не все химиками бывают», – резюмировал Беляев.