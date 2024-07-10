Начальником Казанского танкового училища назначен Виталий Герасимов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Начальником Казанского высшего танкового командного училища стал генерал-лейтенант Виталий Герасимов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Нового руководителя военного вуза представили Раису Татарстана Рустаму Минниханову на встрече с главнокомандующим Сухопутными войсками России Олегом Салюковым. Беседа состоялась в Доме Правительства РТ.

Upd. (12.23): Предыдущий глава Казанского танкового училища, генерал-майор Кирилл Кулаков, осенью прошлого года был назначен командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе. К данному моменту миротворцы покинули территорию бывшей непризнанной республики, контроль над которой в сентябре 2023-го восстановил Азербайджан.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Виталий Петрович Герасимов родился 9 июля 1977 года в Казани. Был курсантом Казанского высшего танкового командного училища и Казанского филиала Челябинского танкового института. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Был командиром мотострелкового батальона в Северо-Кавказском военном округе.

С 2013 по 2014 год — командир 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. С 2014 по 2017 год — начальник кафедры тактики Общевойсковой академии ВС РФ, с 2017 по 2019 год — слушатель факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Принимал участие в операции в Сирии.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С 2019 по 2020 год — командир 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ЦВО. С 2020 по 2022 год — начальник штаба — первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армией ЦВО. С мая 2022 года — командующий 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

На двух последних должностях участвовал в специальной военной операции. В последнее время был руководителем факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генштаба.