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Глава Казанского танкового училища Кулаков назначен командующим миротворцами в Карабахе
Командующим миротворцами в спорном регионе назначили главу казанского танкового училища, генерал-майора Кирилла Кулакова, сообщает Минобороны РФ.
Назначили Кулакова 3 сентября. Предшественник его, генерал-полковник Александр Ленцов, занимал эту должность в течение четырех месяцев.
Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
Российские миротворцы за период пребывания, с 23 ноября 2020 года, очистили от мин и снарядов 1940 зданий, 689,5 км дорог, 2550,2 га территории, нашли и обезвредили 26,794 тыс. взрывоопасных предметов.
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