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Начальника управления связи ВС Шамарина обвиняют в получении крупной взятки
Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по обвинению во взяточничестве, сообщает ТАСС.
По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Вадима Шамарина меру пресечения в виде заключения под стражу.
Шамарин подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Ранее мы сообщали, что у Шамарина прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. После обыска его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК РФ.
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