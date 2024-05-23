Начальника управления связи ВС Шамарина обвиняют в получении крупной взятки

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по обвинению во взяточничестве, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Вадима Шамарина меру пресечения в виде заключения под стражу.

Шамарин подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее мы сообщали, что у Шамарина прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. После обыска его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК РФ.