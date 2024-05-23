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Происшествия 23 мая 2024 09:47

Задержан начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Шамарин

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Стало известно о задержании начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который также является заместителем начальника Генштаба Валерия Герасимова, сообщает «Коммерсантъ».

По данным агентства, у Шамарина прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. После обыска его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК РФ. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Напомним, что в 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Генерал Арсланов был обвинен в мошенничестве и получении взятки.

#коррупция
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