Задержан начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Шамарин

Стало известно о задержании начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который также является заместителем начальника Генштаба Валерия Герасимова, сообщает «Коммерсантъ».

По данным агентства, у Шамарина прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. После обыска его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК РФ. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Напомним, что в 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Генерал Арсланов был обвинен в мошенничестве и получении взятки.