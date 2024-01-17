Начальника казанской ИК-2 Марата Сайфутдинова доставили в суд по делу о взятке

Сегодня в Приволжский суд Казани доставили начальника казанской ИК-2 Марата Сайфутдинова. Его подозревают в получении взятки.

Накануне «Татар-информ» сообщал о его задержании. Сегодня Сайфутдинову изберут меру пресечения.

Отметим, что ранее Марат Сайфутдинов возглавлял лечебно-исправительное учреждение №1 в Нижнекамске.