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Начальника казанской ИК-2 Марата Сайфутдинова доставили в суд по делу о взятке
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Сегодня в Приволжский суд Казани доставили начальника казанской ИК-2 Марата Сайфутдинова. Его подозревают в получении взятки.
Накануне «Татар-информ» сообщал о его задержании. Сегодня Сайфутдинову изберут меру пресечения.
Отметим, что ранее Марат Сайфутдинов возглавлял лечебно-исправительное учреждение №1 в Нижнекамске.
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