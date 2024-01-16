Начальника казанской исправительной колонии №2 подозревают в получении взятки

Сегодня в Казани задержали начальника казанской ИК-2 Марата Сайфутдинова. Его подозревают в получении взятки. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник, близкий к следствию.

В ближайшее время суд изберет Сайфутдинову меру пресечения.

Отметим, что ранее Марат Сайфутдинов возглавлял лечебно-исправительное учреждение №1 в Нижнекамске.