Управление ветеринарии: Главная задача — не допустить завоза больных животных

Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основная задача Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана — не допустить завоза в республику больных животных. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ напомнил начальник ведомства Алмаз Хисамутдинов.

Совещание режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Видео опубликовала пресс-служба руководителя республики.

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«Из-за пределов республики к нам поступает большое количество поголовья. Всего с начала года ввезено почти 28 тыс. голов крупного рогатого скота. В целях убоя — 18 тыс., в целях содержания и разведения — 10 тыс. Из них 696 голов — это импортный скот. Убойных свиней поступила 181 тыс., мелкого рогатого скота – около 400 голов», — рассказал докладчик.

«Учитывая значительные объемы завоза животных, основная задача — не допустить в республику больной скот. Все животные, прибывшие на содержание и разведение, ставятся на карантин, в течение которого проводится вакцинация, отбор проб для лабораторных исследований на инфекционные и инвазионные заболевания», — пояснил Хисамутдинов.

«Допуск в основное стадо разрешается после проведения всех карантинных мероприятий», — подчеркнул в связи с этим руководитель ведомства.

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«Особую опасность для нас по-прежнему представляет несанкционированный ввоз на территорию республики животных и продукции животного происхождения. Для минимизации данных рисков организованы совместные посты с сотрудниками Дорожно-патрульной службы и Россельхознадзора», — добавил он.

Речь, по словам начальника Главного управления ветеринарии, идет о постах «Малиновка» и «Тула-1» на трассе М7 «Волга». При необходимости, уточнил он, открываются дополнительные посты. Всего с начала года досмотрено более 6 тыс. автомобилей, выявлено 192 нарушения требований ветеринарного законодательства, в том числе — 52 нарушения при перевозке сельскохозяйственных животных и птицы.