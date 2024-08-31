Ветслужба Татарстана отбраковала более 500 тонн продукции с начала года

С начала 2024 года ветеринарные специалисты Татарстана провели около 37 млн исследований по контролю безопасности продукции. Об этом на совещании в Доме Правительства доложил начальник Главного управления ветеринарии КМ РТ Алмаз Хисамутдинов. Видео опубликовано на портале Раиса РТ.

«В результате не допущено в свободную реализацию более 500 тонн продукции. В вопросе качества и безопасности животного и растительного происхождения мы тесно взаимодействуем с Управлением Роспотребнадзора и Управлением Россельхознадзора по РТ. Кроме того, проводится совместная работа по профилактике инфекций общих для человека и животных», — рассказал докладчик.

Фото: скриншот презентации

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Раис РТ Рустам Минниханов.