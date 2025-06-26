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СВО 26 июня 2025 18:24

Начальник пункта отбора в Казани: «Заключать контракт с МО к нам едут из других регионов»

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Начальник пункта отбора в Казани: «Заключать контракт с МО к нам едут из других регионов»
Андрей Козлов
Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстан приезжают заключать контракт из других регионов из-за больших выплат и возможности уйти в Африканский корпус. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о наборе на военную службу по контракту в РТ рассказал начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов.

«Пункт отбора продолжает работу, принимаем на военную службу на СВО. Основные критерии отбора: требуются люди в возрасте от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья», – сообщил начальник пункта отбора на службу по контракту Военного комиссариата РТ Андрей Козлов.

Он напомнил, что Татарстан – один из немногих регионов, где дополнительно проводится отбор на службу в Африканском корпусе. При заключении контракта в Татарстане военнослужащий получит в качестве единовременной выплаты 2,1 млн рублей, дополнительно от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей. Общая сумма единовременной выплаты составит 2,5 млн рублей.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

#СВО #африканский корпус #военнослужащие #служба по контракту
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