Начальник пункта отбора в Казани: «Заключать контракт с МО к нам едут из других регионов»

Андрей Козлов

Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстан приезжают заключать контракт из других регионов из-за больших выплат и возможности уйти в Африканский корпус. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о наборе на военную службу по контракту в РТ рассказал начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов.

«Пункт отбора продолжает работу, принимаем на военную службу на СВО. Основные критерии отбора: требуются люди в возрасте от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья», – сообщил начальник пункта отбора на службу по контракту Военного комиссариата РТ Андрей Козлов.

Он напомнил, что Татарстан – один из немногих регионов, где дополнительно проводится отбор на службу в Африканском корпусе. При заключении контракта в Татарстане военнослужащий получит в качестве единовременной выплаты 2,1 млн рублей, дополнительно от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей. Общая сумма единовременной выплаты составит 2,5 млн рублей.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»