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СВО 26 июня 2025 19:02

С начала года контракт с Минобороны в Татарстане подписали более 8 тысяч человек

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С начала года контракт с Минобороны в Татарстане подписали более 8 тысяч человек
Фото: «Татар-информ»

В этом году в зону СВО из Татарстана отправились восемь тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о наборе на военную службу по контракту в РТ сообщил начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов.

«Больше половины убывших из Татарстана военнослужащих прибывают подписывать контракт из других регионов. Сказалось то, что мы одни из немногих, кто работает с Африканским корпусом. Также сказалась большая сумма региональной выплаты», – отметил он.

Андрей Козлов добавил, что больше всего подписывать контракт в Татарстан приезжают с Востока и Урала.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру колл-центра 117.
#военная служба #служба по контракту #военнослужащие #СВО
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