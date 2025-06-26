С начала года контракт с Минобороны в Татарстане подписали более 8 тысяч человек

Фото: «Татар-информ»

В этом году в зону СВО из Татарстана отправились восемь тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о наборе на военную службу по контракту в РТ сообщил начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов.

«Больше половины убывших из Татарстана военнослужащих прибывают подписывать контракт из других регионов. Сказалось то, что мы одни из немногих, кто работает с Африканским корпусом. Также сказалась большая сумма региональной выплаты», – отметил он.

Андрей Козлов добавил, что больше всего подписывать контракт в Татарстан приезжают с Востока и Урала.