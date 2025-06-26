С начала года контракт с Минобороны в Татарстане подписали более 8 тысяч человек
В этом году в зону СВО из Татарстана отправились восемь тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о наборе на военную службу по контракту в РТ сообщил начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов.
«Больше половины убывших из Татарстана военнослужащих прибывают подписывать контракт из других регионов. Сказалось то, что мы одни из немногих, кто работает с Африканским корпусом. Также сказалась большая сумма региональной выплаты», – отметил он.
Андрей Козлов добавил, что больше всего подписывать контракт в Татарстан приезжают с Востока и Урала.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру колл-центра 117.