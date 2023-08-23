Начальник пункта отбора в Казани рассказал о льготах для ветеранов боевых действий

Статус ветерана боевых действий предполагает, что военнослужащий, принимавший участие в боевых действиях, получает документ о том, что он участник боевых действий, а также дополнительные льготы. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал начальник пункта отбора на контрактную службу в Казани Евгений Токмаков.

«Оформить удостоверение ветерана боевых действий можно как с момента начала участия в специальной военной операции, так и в любое время в последующем», – сказал он.

В настоящее время для ветеранов боевых действий доступны следующие виды льгот:

Коммунальные



Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые Ветераны боевых действий не платят налог на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида – например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно. Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские После выхода на пенсию ветераны боевых действий могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы. Кроме того, им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.

На работе Ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Кроме того, у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней. Получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий также могут за счет работодателя.

Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3481,85 рубля. Дополнительно им положен набор социальных услуг: бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. Если отказаться от этих льгот, то можно увеличить денежное пособие. Кроме того, пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

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