Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Начальник пункта отбора в Казани рассказал о льготах для ветеранов боевых действий
Статус ветерана боевых действий предполагает, что военнослужащий, принимавший участие в боевых действиях, получает документ о том, что он участник боевых действий, а также дополнительные льготы. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал начальник пункта отбора на контрактную службу в Казани Евгений Токмаков.
«Оформить удостоверение ветерана боевых действий можно как с момента начала участия в специальной военной операции, так и в любое время в последующем», – сказал он.
В настоящее время для ветеранов боевых действий доступны следующие виды льгот:
-
Коммунальные
Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.
-
Налоговые
Ветераны боевых действий не платят налог на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида – например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.
Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади.
Льгота на транспортный налог зависит от региона.
-
Медицинские
После выхода на пенсию ветераны боевых действий могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы. Кроме того, им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.
-
На работе
Ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Кроме того, у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней.
Получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий также могут за счет работодателя.
-
Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии
Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3481,85 рубля. Дополнительно им положен набор социальных услуг: бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. Если отказаться от этих льгот, то можно увеличить денежное пособие.
Кроме того, пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на: heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»