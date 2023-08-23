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Начальник пункта отбора в Казани рассказал, как формируется оклад контрактника в РТ
Денежное довольствие у военнослужащего зависит от занимаемой им воинской должности, звания, выслуги лет и дополнительных надбавок. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал начальник пункта отбора на контрактную службу в Казани Евгений Токмаков.
«Например, надбавки за наличие дополнительной должности водителя или как человеку, владеющему секретной информацией. Есть два ключевых оклада – оклад по воинской должности и оклад по воинскому званию, из них формируется минимальный размер денежного довольствия. После учета этих составляющих идут дополнительные надбавки», – сказал он.
Токмаков также отметил, что денежное довольствие может быть больше из-за наличия государственных наград.
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