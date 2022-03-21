Минобрнауки РФ расторгло трудовой договор с бывшим ректором КФУ Ильшатом Гафуровым

С ранее занимавшим должность ректора Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым с 21 марта текущего года расторгнут трудовой договор, сообщает пресс-служба Минобрнауки России в своем телеграм-канале.

«С 22 марта исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета назначен Дмитрий Альбертович Таюрский», – говорится в сообщении.

Выпускник Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина Дмитрий Таюрский в разные годы в вузе занимал должности доцента кафедры общей физики, заместителя декана физического факультета, заместителя директора по образовательной деятельности Института физики КФУ, проректора по научной деятельности КФУ.

Бывший ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан сотрудниками силовых структур федерального центра в конце декабря прошлого года. Тогда Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о заказном убийстве елабужского депутата, а в феврале этого года продлил арест еще на два месяца.

В конце декабря 2021 года Дмитрий Таюрский был назначен временно исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета, о чем сообщал «Татар-информ».