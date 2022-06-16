Набиуллина: При перестройке экономики РФ должна проявляться частная инициатива

В процессе структурной перестройки экономики России избежать деградации может позволить развитие частной инициативы. Такое мнение высказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на XXV Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

«Все опасаются, что структурная перестройка в условиях, когда мы лишаемся привычного доступа к источникам технологий, приведет к деградации. Этого все хотят избежать. Это вопрос не постановки задачи. Конечно, задача — модернизация, только как?», — заметила руководитель регулятора.

Соответственно, по мнению Набиуллиной, во избежание возврата в Советский Союз «нужно по-другому посмотреть на частную инициативу».

Глава ЦБ добавила, что с развитием частной инициативы, если дать ей проявиться, придет и развитие технологий, и развитие инноваций.