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Набиуллина: В России обсуждают введение региональной ипотеки с разными ставками
Тема дифференциации ставок по льготной ипотеки обсуждается властями, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
По словам регулятора, в Госдуме уже создали специальную рабочую группу с участием Центрального банка. Собеседник отметила, что устанавливать размер ставки по ипотеке с учетом дохода человека очень важно, поскольку на рынке жилищного строительства наблюдается дисбаланс.
«У нас действительно есть проблема, что в ряде регионов застой на жилищном рынке. Мы видим, что жилищное строительство и доступность ипотеки сосредоточены в крупных городах. Конечно, поэтому должны быть инструменты, которые позволяют людям вне зависимости от того, где они живут, решать жилищные проблемы», — прокомментировала Набиуллина.
Однако в каких регионах введут региональную ипотеку и какой именно будет ставка – на этот вопрос отвечать пока преждевременно, уточнила представитель ЦБ. Она считает, что такая тема требует точечного рассмотрения и обсуждений. Сложность вопроса заключается в критериях по этим программам и их администрировании.
Напомним, идея дифференциации ставок по льготной ипотеки прозвучала в ноябре. По словам инициатора Вячеслава Володина, жилищные кредиты выдаются по одной и той же ставке вне зависимости от дохода. По его мнению, это неправильно, так как, например, зарплаты у москвичей в разы больше, чем у живущих в той же Костроме.
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