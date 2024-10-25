Набиуллина верит в дальнейший рост экономики, но темпы могут снизиться

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что российская экономика продолжит расти, но темпы могут снизиться. Об этом она сказала на пресс-конференции по случаю повышения ключевой ставки на два процентных пункта – с 19 до 21%.

«Мы исходим из того, что экономика будет и дальше расти, но более умеренными темпами. И продолжится ее структурная перестройка, в том числе связанная с импортозамещением, с автоматизацией, с повышением производительности труда», – рассказала она, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Республика Татарстан».

Глава ЦБ сказала, что сейчас темпы роста производительности труда в России выше, чем до пандемии.

«Будем надеяться, что все инвестиции, которые осуществлены, дают отдачу в виде роста производительности труда по экономике в целом», – добавила Набиуллина.

Она предполагает, что часть отраслей в связи с перестройкой получит больший шанс на развитие. Например, если они занимают ниши, которые раньше принадлежали иностранному бизнесу. Такие российские компании могут расти двузначными темпами, считает Набиуллина.

«Есть компании, спрос на продукцию которых будет снижаться. Это неизбежно в условиях структурной перестройки и перемещения ресурсов в сектора, которые развиваются ускоренными темпами. Им надо будет искать либо новые возможности, либо новые ниши, новую продукцию, новые бизнес-процессы выстраивать, заниматься производительностью труда», – пояснила глава ЦБ.