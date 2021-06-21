Набиуллина: Снижение суммы льготной ипотеки и повышение ставки снизит ажиотаж на жилье

Повышение ставки по льготным ипотечным кредитам снизит ажиотажный спрос на жилье в крупных городах, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, после длительного обсуждения было принято решение о снижении предельной суммы кредита до 3 млн рублей.

«А повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню. Благодаря этому ажиотажного спроса не будет. И он перестанет так сильно влиять на цены», — сообщила Набиуллина в интервью газете «Комсомольская правда».

По данным ДОМ.РФ – оператора льготной ипотеки, в Татарстане по состоянию на 17 июня выдано 15,9 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 43,1 млрд рублей.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год – до 1 июля 2022 года, при этом повысить ставку с 6,5% до 7%. Предельная сумма кредита будет равной по всей стране. В настоящее время до 12 млн рублей по льготной ипотеке можно получить в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей – в других регионах, в том числе и Татарстане.

Средний размер ипотечного кредита в Татарстане за год вырос на 27% и составил, по информации «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), 2,7 млн рублей в мае этого года.

По данным Отделения Банка России по Татарстану, с начала года в целом ипотечный кредитный портфель в республике вырос на 8,9% — до 295,1 млрд рублей на 1 мая 2021 года. За первые четыре месяца жителям Татарстана выдали 21,4 тыс. ипотечных кредитов (на 36,2% больше, чем годом ранее) на сумму 51,2 млрд рублей (рост в 1,6 раза). Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле составляла 7,35% против 8,22% в 2020 году.