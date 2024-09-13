Набиуллина сказала, что является главным внутренним риском для экономики России

Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы. Именно эти два фактора – главный внутренний риск для российской экономики. Об этом сообщила глава Центробакнка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Спикер подчеркнула, что в таком случае, если дополнительно стимулировать спрос, то это приведет только к росту цен, но при этом объемы производства не вырастут.

Также, продолжает Набиуллина, сохраняются риски насчет ожиданий по инфляции: они могут надолго закрепиться на высоком уровне. Среди проинфляционных рисков спикер назвала «возможное усиление геополитического давления». Она отметила, что, если крупнейшие экономики мира замедляться еще сильнее, то это приведет к падению спроса на сырьевые товары. А это падение, в свою очередь, повлияет на экспорт России и, как следствие, на рубль.

Напомним, сегодня ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 19%. Причем, как сообщалось на сайте регулятора, в России могут повыситься и прогнозы по годовой инфляции.