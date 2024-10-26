Набиуллина считает, что экономика России продолжит умеренно расти

ЦБ отталкивается от того, что российская экономика будет и дальше расти, но более умеренными темпами. Также продолжится структурная перестройка, в том числе, связанная с импортозамещением, автоматизацией и ростом производительности труда. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о рисках для экономики в регионах из-за долгого сохранения высоких ставок. Отметим, что, например, в Татарстане экономика, которая во многом завязана на крупные промышленные предприятия, сейчас уверенно растет.

Набиуллина подчеркнула, что некоторые российские производства вырастут еще сильнее в связи с уходом западных компаний. Причем предприятия, занявшие их ниши, могут расти даже двузначными темпами, цитирует спикера газета «Республика Татарстан».

Однако часть производств может испытать снижение спроса. Им следует найти новые возможности, новые ниши, считает глава Центробанка России.

Напомним, на минувшем заседании ЦБ принял решение поднять ставку до 21%. Такими действиями регулятор пытается замедлить рост цен. Тем временем инфляция в Татарстане в сентябре составила 8,7%. Это выше, чем и в Приволжском федеральном округе (8,3%), и в России в целом (8,6%). До конца года аналитики не прогнозируют особых прорывов на пути к заветному таргету ЦБ в 4%. Подробнее - в обзоре «Татар-информа».