Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки ЦБ

Вероятность повышения ключевой ставки Центробанка России в дальнейшем уменьшилась. Об этом сообщала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания СД ЦБ.

По ее словам, последующие решения совета директоров Центрального банка будут зависеть от того, насколько устойчиво снижается инфляции в стране и сможет ли вернуться она к 4% в 2026 году.

«Если для возвращения инфляции к цели потребуется повышение ключевой ставки, мы будем готовы это сделать, хотя такая вероятность стала ниже», - добавила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что совет директоров ЦБ РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как отмечалось в отчете регулятора, текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Чтобы достигнуть цели по инфляции, а именно 4% в 2026-м, Центробанк продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

По предварительным прогнозам регулятора, в 2025 году годовая инфляция в России может составить 7–8%, но в 2026 году опустится до 4%.

Отметим, что 25 апреля 2025-го вновь пройдет очередное заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке.