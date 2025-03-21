Центробанк РФ принял решение по ключевой ставке

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина

Фото: duma.gov.ru

Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне в 21% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отметили члены СД ЦБ, текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Внутренний спрос по-прежнему растет быстрее, чем предложения товаров. Однако рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой.

В отчете регулятора отмечается, что для возвращения инфляции к цели в 2026 году ЦБ придется продолжать поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. Причем если динамика дезинфляции не поможет достигнуть инфляционной цели, то Банк России может и повысить ключевую ставку.

Также в Центробанке спрогнозировали, что в 2025 году годовая инфляция снизится до 7–8%, а уже в 2026-м составит 4%.

Следующее заседание по ключевой ставке ЦБ состоится 25 апреля 2025 года.