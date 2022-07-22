Набиуллина о динамике ключевой ставки ЦБ: Для нас нет «красных линий» ни сверху, ни снизу

Ключевая ставка Банка России формируется для достижения цели по инфляции в 4%. При этом никаких искусственных ограничений для ее роста или снижения регулятор не ставит, руководствуясь конкретными данными в экономике в тот или иной период. Об этом, отвечая на вопрос «Татар-информа», заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Она сравнила нынешнюю ситуацию в экономике с вызванным коронавирусом кризисом 2020 года. По словам главы ЦБ, эти явления носят принципиально разный характер.

«Сейчас кризис структурный, он во многом связан с шоками со стороны предложения. При этом снижается потенциал экономики. И снижение ставки, даже очень большое, не сможет в той же мере компенсировать эффекты, как это было в 2020 году», — пояснила Набиуллина.

Она добавила, что регулятор внимательно следит за поведением потребительского спроса, включая его соответствие динамике предложения.

«„Красных линий“ для решений по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 году», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Банк России сегодня снизил ключевую ставку до 8%.