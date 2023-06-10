Набиуллина: Нужно сворачивать массовые льготные ипотечные программы

В России необходимо ужесточить правила использования льготных программ по ипотеке, многие из них следует закрыть. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать. Нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья», — приводит ее слова Газета.ru.

Свое мнение она объяснила тем, что из-за повсеместного применения льготных программ от застройщиков цены на жилье растут. При этом она согласилась, что широкие ипотечные программы – это эффективный механизм в кризисные времена, и призвала сделать их лишь временной мерой.

Напомним, накануне совет директоров ЦБ провел заседание, по итогам которого принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.