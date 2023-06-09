Центробанк в шестой раз сохранил ключевую ставку 7,5%

Фото: cbr.ru

Ключевая ставка в России сохраняется на уровне 7,5% годовых. Такое решение принял сегодня совет директоров Центробанка. Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться, сообщила пресс-служба регулятора.

При этом в сообщении ЦБ отмечается, что инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне.

«Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса», – говорится в сообщении.

Проинфляционные риски приводят к ускорению исполнения бюджетных расходов и ухудшают условия внешней торговли, а также сказываются на состоянии рынка труда. В целом, по данным ЦБ, баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Регулятор также пообещал, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Так, он допустил повышение ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году.

Годовая инфляция, по данным ЦБ, составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Напомним, в апреле ЦБ также принял решение сохранить ключевую ставкуна уровне 7,5% годовых. На этом уровне она держится с 19 сентября 2022 года.