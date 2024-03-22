Набиуллина: Никакого моратория на отзывы лицензий у банков не было

Отзыв лицензии у банка – эта крайняя мера и ей предшествует долгая системная работа. При этом никакого моратория на отзывы лицензии не было. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Спикер подчеркнула, что в данном вопросе работа ведется регулятором точечно.

«Мы внимательно следим, осуществляем надзор за ситуацией в конкретных банках. Моратория никакого не было», – цитирует главу ЦБ ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ лишил лицензии банк «Стрела», который «помогал» банку «Киви».