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Набиуллина: Никакого моратория на отзывы лицензий у банков не было
Отзыв лицензии у банка – эта крайняя мера и ей предшествует долгая системная работа. При этом никакого моратория на отзывы лицензии не было. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Спикер подчеркнула, что в данном вопросе работа ведется регулятором точечно.
«Мы внимательно следим, осуществляем надзор за ситуацией в конкретных банках. Моратория никакого не было», – цитирует главу ЦБ ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ лишил лицензии банк «Стрела», который «помогал» банку «Киви».
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