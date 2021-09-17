Набиуллина назвала текущий уровень вакцинации от Covid-19 в России недостаточным

Текущий уровень вакцинации от коронавируса Covid-19 в России недостаточен. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

«На мой взгляд, конечно, уровень вакцинации недостаточный. Даже не столько с точки зрения влияния на экономику — в принципе вакцинация нужна для того, чтобы защитить свое здоровье, здоровье близких и людей, с которыми вы общаетесь», — подчеркнула глава Центробанка.

Отдельно Набиуллина остановилась на том, какое влияние оказывает в условиях пандемии коронавируса вакцинация против патогена на экономический рост.

«<…> я считаю, что чем выше уровень вакцинации, тем это более позитивно для экономического роста. Меньше рисков возможных локдаунов, потому что меньше может быть негативных последствий даже от новых штаммов», — объяснила председатель ЦБ РФ.

К тому же, добавила она, чем большая доля населения привита, тем увереннее чувствуют себя инвесторы, которые уже не ожидают «каких-то сюрпризов» и убеждаются в рентабельности своих вложений.

Ранее, как сообщало ИА «Татар-информ», Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусом Covid-19. Из-за этого он был вынужден уйти на самоизоляцию.