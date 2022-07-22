Глава ЦБ: Наличные доллары в России останутся даже при самом «апокалиптическом» сценарии

Наличные доллары в России продолжат обращаться при любых условиях, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом регулятор будет стимулировать «девалютизацию» российских банков, отметила она.

«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», – отметила глава ЦБ.

Она отметила, что, по данным Банка России, наличная иностранная валюта (доллары и евро) на руках у россиян сегодня оценивается порядка в $85 млрд. При этом регулятор намерен проводить политику девалютизации. «Проводим и стимулируем политику девалютизации. Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков, если не в рубли, то в дружественную валюту», – передает ее слова РИА Новости.

По данным Центробанка, сейчас на руках у россиян в общей сложности 85 млрд в долларовом выражении. Ранее регулятор разрешил физлицам из РФ переводить за рубеж до $1 млн в месяц.