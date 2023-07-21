Набиуллина: Экономика России достигла докризисного уровня по всем сферам, кроме одной

В России завершается восстановительная фаза экономического роста, которая характеризовалась высокими квартальными темпами роста ВВП. Сегодня в целом экономика достигла докризисного уровня, заявила глава Центробакна Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров ЦБ.

«В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор. Однако структурные изменения экономики созда́ли существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам», – приводит ее слова пресс-служба регулятора.

Показатель безработицы вновь обновил исторический минимум, а некоторые компании были вынуждены привлекать работников в несколько смен. «Проблема дефицита трудовых ресурсов особенно остро стоит в тех регионах, экономика которых растет быстрыми темпами», – пояснила глава ЦБ.

Также Набиуллина допустила, что ЦБ может вновь повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях совета директоров.

Напомним, сегодня Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 7,5 до 8,5% годовых. Необходимость этого шага в Центробанке связали с текущими темпами прироста цен, которые превысили 4% год к году и продолжают расти.