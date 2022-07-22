Набиуллина: Экономический спад в России будет менее глубоким, чем ожидалось

Экономический спад в России будет не столь заметным, как прогнозировалось, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, не стоит ждать резкого снижения экономики, а его масштабы будут не такими, как ожидалось.

«Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким», – отметила она, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

Спад ВВП, по словам главы ЦБ, прогнозируется меньше – во многом благодаря умеренному сокращению экспорта. «Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки», – добавила она. (цитата по РИА Новости).

Напомним, сегодня ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку до 8%. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12–15% в 2022 году, 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.